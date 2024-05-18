Олександр Усик вже приїхав на "Kingdom Arena", де вже незабаром може стати абсолютним чемпіоном світу у цій ваговій категорії. Українець першим із боксерів прибув на місце поєдинку, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Усик чи Ф'юрі: Кличко зробив прогноз на абсолютного чемпіона світу у хевівейті

Боксери вже на арені

Український чемпіон світу приїхав на арену у гарному настрої та із своїм талісманом, з яким він прилетів у столицю Саудівської Аравії Ер-Ріяд. Мова йде про м'ягку іграшку-віслючка, яка була з ним на минулому переможному поєдинку з Ентоні Джошуа.

Раніше Усик розповідав, що цю іграшку йому подарувала донька, яка тепер стала його талісманом.

Вслід за ним на арену приїхав Тайсон Ф'юрі.

Також на арену продовжують прибувати зірки спорту: Кріштіану Роналду, Дерек Чісора, Ентоні Джошуа та інші.

До слова. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію, опублікує огляд двобою та відео найяскравіших моментів зустрічі в Ер-Ріяді. Поєдинок можна буде переглянути на MEGOGO не раніше 01:00 (за Києвом).

Це буде перенесений поєдинок, який повинен був відбутись ще у лютому 2024-го. Але тоді за 15 днів до бою Тайсон отримав травму. Серйозне розсічення над оком Ф'юрі змусило відтермінувати зустріч.