"Потужність і вибухова сила": легендарний боксер зробив прогноз на бій Усик – Ф'юрі
Джерело:talkSPORT
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі 18 травня вийдуть у ринг, щоб визначити першого абсолютного чемпіона світу в історії хевівейту в епоху чотирьох поясів. Поєдинок відбудеться у столиці Саудівської Аравії на "Kingdom Arena".
Наразі спортсмени знаходяться у тренувальних таборах, де в закритому режимі готуються до "бою століття". Боксерська ж спільнота очікує на цю битву та робить свої прогнози щодо переможця.
Читайте також "Переможе за очками або дискваліфікацією": Каннінгем здивував прогнозом на бій Усик – Ф'юрі
Прогноз від Роя Джонса-молодшого
Своїми очікуваннями від бою поділився колишній американський чемпіон Рой Джонс. Він вважає, що Олександру Усику в поєдинку проти Тайсона Ф'юрі буде досить складно через габарити британця.
Усик – хороший тактик у рингу, він розумний. Але йому не вистачає вибухової сили. Якби вона в нього була, то у Ф'юрі точно виникли б проблеми. Якщо ти невеликий боксер і виходиш проти великого, то тобі потрібна потужність і вибухова сила, інакше суперник не поважатиме тебе. Я не думаю, що Усик поб'є Ф'юрі без цієї потужності в ударах,
– сказав Джонс.
Нагадаємо, що раніше своїм прогнозом на бій поділився Бернд Бенте. Він вважає, що перемогу за очками здобуде український боксер.До слова. В андеркарді "бою століття" свій поєдинок проведе також українець Даніель Лапін. Це буде ювілейний десятий бій для боксера, у попередніх він здобув усі перемоги.
Що відомо про Роя Джонса-молодшого
- Колишній професійний боксер з Флориди.
- Віцечемпіон Олімпіади-1988, у фіналі поступився роздільним рішенням суддів, яке досі вважається одним з найбільш несправедливих в історії Ігор.
- Професійну кар'єру розпочав у 1989 році з технічного нокауту вже у другому раунді.
- Володів титулами чемпіона світу в чотирьох вагових категоріях.
- Загалом переміг 22 бійців за титул чемпіона світу в чотирьох вагових категоріях.
- Єдиний боксер в історії, який почав професійну кар'єру в напівсередній вазі та згодом завоював титул у важкій категорії.
- Протягом професійної кар'єри провів 76 боїв, у яких здобув 66 перемог.
- Востаннє виходив у ринг 1 квітня 2023 року.