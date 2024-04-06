"Потужність і вибухова сила": легендарний боксер зробив прогноз на бій Усик – Ф'юрі

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі 18 травня вийдуть у ринг, щоб визначити першого абсолютного чемпіона світу в історії хевівейту в епоху чотирьох поясів. Поєдинок відбудеться у столиці Саудівської Аравії на "Kingdom Arena".

Наразі спортсмени знаходяться у тренувальних таборах, де в закритому режимі готуються до "бою століття". Боксерська ж спільнота очікує на цю битву та робить свої прогнози щодо переможця.

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Прогноз від Роя Джонса-молодшого

Своїми очікуваннями від бою поділився колишній американський чемпіон Рой Джонс. Він вважає, що Олександру Усику в поєдинку проти Тайсона Ф'юрі буде досить складно через габарити британця.

Усик – хороший тактик у рингу, він розумний. Але йому не вистачає вибухової сили. Якби вона в нього була, то у Ф'юрі точно виникли б проблеми. Якщо ти невеликий боксер і виходиш проти великого, то тобі потрібна потужність і вибухова сила, інакше суперник не поважатиме тебе. Я не думаю, що Усик поб'є Ф'юрі без цієї потужності в ударах,

– сказав Джонс.

Нагадаємо, що раніше своїм прогнозом на бій поділився Бернд Бенте. Він вважає, що перемогу за очками здобуде український боксер.

Що відомо про Роя Джонса-молодшого

Колишній професійний боксер з Флориди.

Віцечемпіон Олімпіади-1988, у фіналі поступився роздільним рішенням суддів, яке досі вважається одним з найбільш несправедливих в історії Ігор.

Професійну кар'єру розпочав у 1989 році з технічного нокауту вже у другому раунді.

Володів титулами чемпіона світу в чотирьох вагових категоріях.

Загалом переміг 22 бійців за титул чемпіона світу в чотирьох вагових категоріях.

Єдиний боксер в історії, який почав професійну кар'єру в напівсередній вазі та згодом завоював титул у важкій категорії.

Протягом професійної кар'єри провів 76 боїв, у яких здобув 66 перемог.

Востаннє виходив у ринг 1 квітня 2023 року.