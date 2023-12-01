Останній бій "Жадібного пуза" проти ексчемпіона MMA Френсіса Нганну додав чимало скепсису для великої кількості експертів стосовно його шансів у битві проти українця. Вони почали сумніватися, що британець є фаворитом, яким вважався до цього.

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Фроч не може уявити, що Усика хтось поб'є

Його ж поведінка під час спільної пресконференції з Олександром Усиком та дуель поглядів тільки підтвердили, що Тайсон Ф'юрі не почувається впевненим у своїх силах. Колишній чемпіон світу Карл Фроч поділився думками про майбутній бій та назвав свого фаворита.

Сподіваюся, що Ф’юрі зможе стати тим хлопцем, який тричі бився з Вайлдером, показати гарний виступ та зберегти титули у Великій Британії. Я думаю, що бій проти Усика може закінчитися будь-як. Я вважаю Ф’юрі невеликим андердогом, хоча спочатку для мене він був фаворитом через його габарити.



Усик – справжній боєць з сильним розумом. Він воїн. Я навіть не можу уявити, що його хтось колись поб’є, бо він настільки хороший, але хто знає. Хороший великий хлопець завжди поб’є хорошого маленького,

– заявив Фроч.

Також ексчемпіон вважає, що Ф'юрі вже пройшов свій пік форми, має проблеми з вагою та ментальністю, що зменшує його шанси у майбутній битві:

"Судячи з того, що я бачив та чув, Тайсон пройшов свій пік, він на спаді. Він і так великий, але у нього багато ваги на талії, і зараз він щосили намагається скинути її. Ф’юрі на середині четвертого десятка. Його не турбують фінанси. Слухаючи його та дивлячись його документальний фільм на Netflix, він страждає на психічні розлади".

Нагадаємо, що бій Усик – Ф'юрі відбудеться 17 лютого у столиці Саудівській Аравії.

Цікаво. Раніше Карл Фроч дав свій прогноз на потенційну битву Джошуа проти Вайлдера, яка може відбутися в один вечір боксу з боєм за абсолют. На його думку, британець не матиме жодних шансів.