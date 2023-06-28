Колишній абсолютний чемпіон з боксу пророкує Усику поразку у бою з Ф'юрі

Евандер Холіфілд не вірить в успіх українця у битві за абсолют. Він вважає, що непереможний статус Тайсона робить його фаворитом.

У 2022-му Олександр Усик вдруге переміг Ентоні Джошуа та захистив чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF. Це дало українцю шлях до бою за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі.

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Суперником Олександра має стати Тайсон Ф'юрі, який володіє поясом WBC. Проте британець не був налаштований на поєдинок, тому його довелось відкласти.

Проте більшість у боксерській спільноті хочуть бачити зустріч між Усиком та Ф'юрі. Так, відомий американський ексбоксер Евандер Холіфілд дав свій прогноз на потенційний поєдинок за звання абсолютного чемпіона.

Чи зможе Усик перемогти Ф'юрі? Думаю, що ні. Тайсон довів, що він чудовий боксер. Серед усіх він єдиний, хто може змінити свою тактику. Ф'юрі ніхто ніколи не перемагав. Тому я не знаю, чи зможе Усик перемогти Ф'юрі. Поки Тайсона не перемогли, я не можу стверджувати, що хтось здатний на це,

– заявив Холіфілд.

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Є ймовірність, що бій за абсолют пройде у грудні в Саудівській Аравії. Компанія "Skill Challenge Promotions" збирається організувати грандіозний вечір боксу. В його рамках мають пройти бої Усика проти Ф'юрі, а також Джошуа проти Вайлдера.

. Ані Олександр Усик, ані Тайсон Ф'юрі ще жодного разу не програвали у своїй професійній кар'єрі. На рахунку українця 20 перемог, тоді як "Циганський король" виграв 33 поєдинки та один звів до нічиєї.

Поки ж Усик готується до обов'язкового захисту титулу WBA проти британця Даніеля Дюбуа. Зустріч має пройти 26 серпня у польському Вроцлаві.

Чим відомий Евандер Холіфілд