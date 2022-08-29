Боб Арум назвав можливу дату поєдинку Усик – Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі готовий відкласти свою пенсію на потім. На початку 2023 року він може вийти на ринг проти непереможного Олександра Усика.

Голова Top Rank Боб Арум поділився деталями щодо можливої зустрічі Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі. За його словами, вірогідність проведення поєдинку між українцем та британцем у грудні є дуже маленькою.

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Ймовірніше всього бій відбудеться 11 – 18 лютого.

Також Арум додав, що найбільш вірогідним місцем проведення поєдинку буде Близький Схід, але не обов'язково це буде Саудівська Аравія, Катар, або ОАЕ.

Ф'юрі відкладає свою пенсію