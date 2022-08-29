Боб Арум назвав можливу дату поєдинку Усик – Ф'юрі
29 серпня 2022 , 10:22Читать новость на русском
Джерело:твіттер Майкла Бенсона
Тайсон Ф'юрі готовий відкласти свою пенсію на потім. На початку 2023 року він може вийти на ринг проти непереможного Олександра Усика.
Голова Top Rank Боб Арум поділився деталями щодо можливої зустрічі Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі. За його словами, вірогідність проведення поєдинку між українцем та британцем у грудні є дуже маленькою.
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Ймовірніше всього бій відбудеться 11 – 18 лютого.
Також Арум додав, що найбільш вірогідним місцем проведення поєдинку буде Близький Схід, але не обов'язково це буде Саудівська Аравія, Катар, або ОАЕ.
Ф'юрі відкладає свою пенсію
- Тайсон Ф'юрі за останні декілька місяців вже двічі закінчував свою кар'єру. Спочатку – після бою з Ділліаном Уайтом, а згодом – після того, як ненадовго оголосив про своє повернення у серпні.
- Повернутися на ринг його змусив Олександр Усик, який нещодавно переміг Ентоні Джошуа у реванші.
- Тайсон через своїх промоутерів повідомив WBC, що все ж вирішив продовжувати виступи у боксі. Однак боксерська організація відклала офіційне оголошення про це рішення до 2 вересня.
- Він не поспішає з офіційним звернення через смерть свого двоюрідного брата.
- Менеджер українського боксера розповів, що бій з "Циганським королем" може відбутися наприкінці цього року або на початку 2023-го.
- У разі організації бою з Ф'юрі Усик змагатиметься за статус абсолютного чемпіона лише у своєму п'ятому поєдинку в дивізіоні.