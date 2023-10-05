Переможець втратить один пояс: Усик та Ф'юрі вже домовились про умови реваншу – цікаві деталі
Джерело:ESPN
Кожен із претендентів на звання абсолютного чемпіона матиме змогу запросити повторний бій. Втім у такому випадку на кону вже стоятимуть три пояси.
Минулого тижня Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі оголосили про підписання контракту на бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. На кону буде стояти аж чотири пояси – WBA, WBO, IBF та WBC.
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Реванш цілком ймовірний
Першій три наразі належать українцю, тоді як останній – британцю. Поки що дата невідома, але вже є інформація щодо умов можливого реваншу.
Кожна із сторін має право запросити повторний бій, але термін, у який він має пройти, наразі невідомий. При цьому в разі узгодження поєдинку-реваншу на кону вже буде стояти три пояси.
Хорват не хоче чекати
Причина – в умові від організації IBF, чий пояс належить Усику. Після того, як Олександр захистив його у поєдинку із Даніелем Дюбуа, його наступним обов'язковим претендентом мав би стати Філіп Хргович, як раз по лінії IBF.
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Втім через домовленість щодо організації бою за абсолют хорват виставив умову, що битиметься одразу після цього із переможцем Усик – Ф'юрі. Якщо ж останні двоє узгодять реванш, то переможець має звільнити пояс IBF.
У такому випадку на нагороду будуть претендувати Філіп Хргович та наступний за рейтингом Ентоні Джошуа. Британець вже володів поясом IBF з 2016 по 2021 роки, поки не програв Олександру Усику.
Головне про бій Усик – Ф'юрі
- Українець битиметься із Тайсоном в Саудівській Аравії
- Орієнтовна дата – наприкінці грудня або у січні
- Про день поєдинка за абсолют буде оголошена після бою Ф'юрі із Френсісом Нганну (28 жовтня)
- Усик виграв кожен зі своїх 21 бою в професійній кар'єрі (14 із них – нокаутом)
- Свій останній поєдинок Олександр провів 26 серпня цього року, вигравши у Даніеля Дюбуа нокаутом у 9 раунді
- У свою чергу Ф'юрі має 33 перемоги у 34-х поєдинках (24 із них – нокаутом)
- Ще один бій – проти Деонтея Вайлдера у 2018-му – завершився внічию