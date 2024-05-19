Дуже щасливий, – Ф'юрі прокоментував свою поразку в бою проти Усика

В Ер-Ріяді на "Kingdom Arena" відбувся епохальний вечір боксу. Вперше за чверть століття у хевівейті з'явився абсолютний чемпіон світу.

Ним став Олександр Усик. Українець провів 12 вогняних раундів проти "Циганського короля" та здобув перемогу роздільним рішенням суддів.

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Ф'юрі задоволений своїм виступом

Після бою колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі прокоментував свою першу поразку на професійному рівні. Він заявив, що задоволений собою та віддав належне українському боксеру.

"Зараз я дуже щасливий. Вважаю, показав найкращий можливий виступ. Думав, що переміг. Але маємо те, що маємо. Радий через свій виступ. Ми обидва отримали гонорари, обоє повернемося до своїх дружин та дітей, дали шоу фанатам.

Усику 37 років, мені 36 – ми більше не діти. Ми в кінці своїх кар’єр, показали прекрасний бій. Пишаюся собою. У дев'ятому раунді я постраждав, але повернувся – саме це робить "Циганський король". Радий, що ми обидва цілими вийшли з рингу. Дивимося вже на наступний бій", – сказав Ф’юрі.

Зазначимо, що в дев'ятому раунді британський боксер опинився у нокдауні й лише втручання судді врятувало його від нокауту.

. Після завершення бою Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі провели коротку розмову в ринзі. Британець під час бесіди запропонував українському боксеру провести разом відпустку з сім'ями та заявив про бажання відвідати Україну.

Нагадаємо, що попереду на Ф'юрі й Усика очікує реванш. Вони вже погодилися на поєдинок, який має відбутися у середині жовтня.