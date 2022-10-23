Ф'юрі наляканий: менеджер Усика розповів, як Тайсон відкосив від бою за абсолют рік тому
Джерело:ESNEWS
У "Циганського короля" була можливість зійтись із Усиком після першої перемоги українця над Джошуа. Тоді Ф'юрі обрав варіант із Ділліаном Вайтом.
У серпні цього року Олександр Усик вдруге поспіль переміг Ентоні Джошуа. Українець захистив пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.
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Цим Олександр відкрив собі шлях до бою за звання абсолютного чемпіона проти Тайсона Ф'юрі, який володіє поясом WBC. Втім їх зустріч поки відкладається через небажання британця чекати наступного року.
Як повідомив менеджер Усика Олександр Красюк, бій із Ф'юрі міг відбутись рік тому. Однак, за його словами, британець тоді злякався і вирішив обрати іншого суперника.
Він так довго не бився. Тайсон був поза рингом, відпочивав, приділяв час своїй родині. Він не скористався першим шансом рік тому. А тепер каже, що пропонує битися. Він ніколи не пропонував битись. Була пропозиція з Саудівської Аравії. Ф’юрі запропонували бій з звання абсолютного чемпіона. Ділліан Вайт був готовий відступити, Ентоні Джошуа був готовий відступити. Все робилось для бою. Я впевнений, що він наляканий,
– розповів Красюк.
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Чісора замість Усика:
- Нагадаємо, що у квітні Ф'юрі здолав Вайта та захистив пояс WBC. Він викликав на бій у грудні Усика, але українець не планує повертатись на ринг цього року.
- Бою за абсолют доведеться зачекати до 2023 року. Промоутер "Циганського короля" допустив, що бій з Усиком може пройти у березні.
- 3 грудя Тайсон Ф'юрі буде битись із Дереком Чісорою, якого вже двічі перемагав (у 2011 та 2014 роках).
- Чісора ж має неприємну статистику боїв з українцями. У 2012 році Дерека здолав Володимир Кличко, а у 2020-му британець програв Олександру Усику.
- Після цього британець ще двічі програв Джозефу Паркеру, поки у липні цього року не здолав Кубрата Пулєва.