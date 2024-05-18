Неймовірна підтримка українського чемпіона: Шевченко приїхав на бій Усик – Ф'юрі

У суботу, 18 травня, відбудеться бій за абсолют між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком. Українському боксеру буде забезпечена підтримка на Kingdom Arena в Ер-Ріяді.

Подивитися на історичну битву двох непереможених чемпіонів приїхала величезна кількість зірок спорту та шоубізнесу. Олександр Усик матиме солідну підтримку серед глядачів супершоу.

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Шевченко зустрівся з Усиком перед боєм

Президент УАФ Андрій Шевченко не міг пропустити поєдинок свого друга. Легенда українського футболу приїхав до Саудівської Аравії підтримати Олександра Усика у поєдинку проти британця Тайсона Ф’юрі.

Шевченко опублікував спільне фото з Усиком та написав слова підтримки для боксера.

Сьогодні підтримуємо в Ріяді нашого Чемпіона. Вся Україна з тобою!,

– написав Шевченко.

Шевченко та Усик / фото з інстаграму президента УАФ

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