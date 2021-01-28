Усик – Джойс: українець отримає шалену суму

Олександр Усик стає все ближчим до бою проти Джо Джойса. Український боксер може поповнити свій бюджет кругленькою сумою.

Джерело: Ring Polska

Офіційний претендент на пояс чемпіона світу за версією WBO Олександр Усик може отримати від Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа круглу суму. Боксери готові заплатити українцю 5 мільйонів євро за бій з Джо Джойсом.

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Гроші за бій з Джойсом

Саме такі гроші вмовили українця провести бій з 35-річним британцем за тимчасовий титул. Раніше промоутер Едді Хірн заявляв, що Усик хоче 2,7 мільйона доларів відступних.

Цікаво, що переможець поєдинку Усик – Джойс може вийти на ринг з чемпіоном світу у важкій вазі за версією WBC Тайсоном Ф'юрі або володарем поясів WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа.

Український боксер повинен повернутись на ринг у квітні 2021 року.

Джо Джойс – срібний призер Олімпіади-2016. На любительському рівні британець вже зазнавав поразки від Усика. Боксер із Великої Британії на професійному ринзі провів 12 боїв, у яких показав 100% показник – 12 перемог (11 із них були нокаутом).