Бій Усик – Джошуа 20 серпня буде за чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у важкій вазі, якими володіє українець. Він їх здобув у бою проти Джошуа. І реванш Усик – Джошуа дивитися в Україні можна буде безкоштовно. При цьому він буде доступний до перегляду як онлайн, так і по телебаченню.

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Попередній бій Усик – Джошуа тривав усі 12 раундів, і закінчився перемогою українця одноголосним рішенням суддів.

"Олександр переміг завдяки своїм феноменальним боксерським вмінням, швидкості та насамперед завдяки тому, що змусив Джошуа грати у свою гру, за своїми правилами. На мою думку, це був фантастичний перформанс з боку Олександра, та не дуже вдала, а точніше абсолютно провальна стратегія з боку Джошуа", – відзначив боксер Олександр Гвоздик.

На його думку, в другому бою між цими боксерами Усик знову використає ці свої сильні сторони та ​"не буде вигадувати велосипед". Хоча буде готуватися і до того, що Джошуа намагатиметься більше пресингуватиме.

"Перемоги були різні, але зброя одна і та сама: швидкі ноги, маневреність та комбінації. Я вважаю, що саме ці якості Олександр також буде демонструвати у реванші, не бачу сенсу вигадувати велосипед. Можливо їх буде більше, тому що зараз від Джошуа усі очікують більш жорсткий пресинг, і, гадаю, Олександр також буде готовий до цього", – переконаний Гвоздик.

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Водночас Гвоздик переконаний, що Джошуа буде значно агресивнішим в ринзі, аніж в попередньому бою. І буде нав'язувати силовий бокс. Саме до цього треба бути готовим Усику.

Щодо результату бою, то, на думку Гвоздика, Усик знову переможе рішенням суддів. Таку думку поділяють й букмекери, які приймають ставки на бій Усик – Джошуа. Вони віддають перевагу саме українцю. У букмекерській компанії Favbet можна виграти ставку з коефіцієнтом 2,5 обравши "Усик переможе за очками" або ж 3,2 при ставці на "перемога Усика одностайним рішенням".