Усик – Джошуа: про бій можуть оголосити найближчими днями

Українець Олександр Усик став ще ближчим до омріяного поєдинку за титули чемпіона світу WBA, WBO, IBF у важкій вазі. Переговори команди українця з представниками Ентоні Джошуа близькі до завершенням.

Сподіваємося, що закриємо угоду в п'ятницю

Олександр Красюк, промоутер Усика, розповів про хід переговорів з командою Ентоні Джошуа. Британця представляє відомий промоутер Едді Хірн.

Варте уваги Ломаченко може готувати Усика до бою з Джошуа

Менеджер Усика повідомив, що WBO дала боксерам більше час, щоб узгодити деталі поєдинку.

Ми хочемо, щоб Усик побився з Ей Джеєм, і ми важко працюємо над цим. WBO дала додатковий час на переговори, щоб закрити операцію – до п'ятниці,

– розповів Красюк.

Він заявив, що перебуває на зв'язку з Едді Хірном. Наразі сторонам потрібно узгодити деталі поєдинку, після чого визначити місце зустрічі.

"Ми важко працюємо над деталями і сподіваємося, що закриємо угоду в п'ятницю. Місце – це не головна проблема для нас. Перш за все потрібно залагодити умови по бою, а локація буде визначена пізніше. Усик – великий, він упевнений, він хоче провести поєдинок", – резюмував Красюк.

Усик – Джошуа: що відомо

WBO офіційно санкціонувала поєдинок між Джошуа та Усиком. Український боксер – офіційний претендент на титул WBO.

Поєдинок Усика з Джошуа став можливим через те, що зірвалася зустріч Ентоні з Тайсоном Ф'юрі. Останнього зобов'язали зустрітися з Деонтеєм Уайлдером.

Бій Усик – Джошуа може відбутися у серпні.