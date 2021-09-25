Усик та Джошуа не зможуть провести реванш

Олександр Усик та Ентоні Джошуа підписали контракт на бій, який передбачає реванш тільки у випадку поразки британця. Та боксери не зможуть відразу провести другий бій, якщо Усик таки виграє у першому двобої.

Усику доведеться зустрітися з Джойсом

Френк Уоррен, промоутер Тайсона Ф'юрі та Джо Джойса, заявив, що перемога Усика може сплутати всі карти у важкій вазі.

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Він розповів, що звитяга Усика завадить проведенню поєдинку між Джошуа й Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

"Якщо Усик дійсно виграє, то це стане перешкодою для багатьох подій. Наприклад, це унеможливить поєдинок між Ф'юрі й Джошуа", – сказав Уоррен.

Окрім того, Уоррен розповів, що після потенційно перемоги над Джошуа 34-річному українцю доведеться битися з Джо Джойсом.

Тому що першим захистом для Олександра стане бій проти Джо Джойса. Саме Джо Джойс є обов'язковим претендентом за версією WBO,

– зазначив Уоррен.

За словами промоутера, Джошуа доведеться чекати реваншу, або Усику відмовитися від титулу WBO.

"В Усика й Джошуа не буде можливості провести негайний матч-реванш або йому доведеться відмовитися від титулу WBO. В такому випадку Джойс поб'ється за вакантний пояс", – резюмував Уоррен.

Усик зустрінеться з Джошуа

Бій Усик – Джошуа за титули WBO, WBA, IBF, IBO відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенхем". Початок шоу о 22:00 за київським часом. Головна подія стартує не раніше 23:50.

В Україні бій Усика та Джошуа покаже платформа Megogo. Спорт 24 дарує можливість виграти право на безкоштовний перегляд трансляції.

Напередодні поєдинку боксери пройшли процедуру зважування. Усик продемонстрував рекордну для себе вагу у 100 кілограмів. Джошуа виявився на 9 кілограмів важчим за українця.

На думку букмекерів, фаворитом поєдинку є Джошуа, якому пророчать дострокову перемогу. Щодо Усика, то букмекери схиляють, що українець може виграти за очками.



Усик – Джошуа / Інфографіка Спорт 24