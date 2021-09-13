Усик – Джошуа: дата бою та пресконференції
Джерело:24 канал
Олімпійські чемпіони Лондона-2012 Олександр Усик та Ентоні Джошуа вже 25 вересня проведуть бій за титули чемпіона світу WBO, WBA, IBF, IBO. Британський боксер виставить на кін усі свої пояси.
Усик – Джошуа: все про бій
Поєдинок непереможного Усика та нокаутера Джошуа офіційно відбудеться 25 вересня у Лондоні. Бій прийме арена Tottenham Hotspur Stadium.
Дивіться також Усик – Джошуа: атмосферне промо бою українця від Sky Sports
Загальна місткість стадіону складає 62 тисячі глядачів. Усі квитки на поєдинок між Усиком та Джошуа були продані у перший же день.
Вечір боксу, в рамках якого головною подією буде бій Усик – Джошуа, стартує о 22:00 за київським часом. Вихід у ринг українця та британця слід чекати після опівночі.
Промоутерська компанія Matchroom Boxing, яка організовує шоу, оголосила андеркард. У рамках шоу виступить українець Максим Продан.
Андеркард шоу
- Лоуренс Околі – Ділан Прасовіч (бій за пояс WBO у першій важкій вазі)
- Каллум Сміт – Ленін Кастільо
- Кемпбелл Хаттон – Сонні Мартінес
- Максим Продан – Флоріан Марку
- Крістофер Оуслі – Хасан Байсангуров
Медіатиждень поєдинку Усик – Джошуа повинен стартувати 20 вересня. Пресконференція боксерів відбудеться 23 вересня. Онлайн-трансляція пресконференції буде доступна на ютуб-каналі DAZN Boxing.
Промо бою
Транслятор шоу компанія DAZN вже представила промо поєдинку.
Промо бою Усик – Джошуа
Також атмосферне промо поєдинку представив канал Sky Sports Boxing.
Промо бою Усик – Джошуа
- На професійному ринзі Джошуа провів 25 поєдинків. Британець здобув 24 перемоги (22 нокаутом) та зазнав однієї поразки в поєдинку з Енді Руїсом-молодшим.
- Український боксер провів 18 поєдинків і всі виграв (13 нокаутом). Усик провів 16 боїв у першій важкій вазі та тільки 2 зустрічі у важкому дивізіоні.