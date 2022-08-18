Народ мій дає мені мотивацію, – Усик прокоментував свій патріотичний образ на пресконференції

Олександр Усик завітав на пресконференцію з Ентоні Джошуа в патріотичному вбранні. Українець був одягнений, як справжній козак.

Усик: Це український національний одяг козаків-воїнів

Олександр прокоментував свій образ на пресконференції напередодні реваншу. Боксер наголосив, що український народ дає йому багато мотивації.

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Це український національний одяг козаків-воїнів. Червоні штани, це – чоботи, вишиваночка наша. (Ситуація в країні) дає мотивації багато. Віра моя, Господь мій, народ мій дає мені мотивацію, сім’я моя,

– сказав Усик.

Усик прийшов на пресконференцію у патріотичному образі / Фото з фейсбуку K2Ukraine

Під час конференції відбулася дуель поглядів між Усиком та Джошуа. Український боксер не міг стримати усмішку.

Після битви поглядів українець виконав "Ой, у лузі червона калина".

Усик – Джошуа 2: де дивитися бій

Вже 20 серпня Олександр Усик вийде на ринг проти Ентоні Джошуа. Бій прийматиме Джидда, Саудівська Аравія.

Непереможний боксер вирішив потішити своїх земляків та викупив за власні кошти права на трансляцію реваншу. Тож українці зможуть безплатно подивитися бій-відповідь. Хто транслюватиме поєдинок Усик – Джошуа читайте за посиланням.

Початок трансляції запланований на 22:00, проте сам бій почнеться не раніше 23:00.

Нещодавно боксери провели відкрите тренування напередодні реваншу у Саудівській Аравії. Олександр продемонстрував незвичні трюки на ринзі перед вболівальниками.