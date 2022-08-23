Тобі не повинно бути соромно, – промоутер Усика про розмову з Джошуа після реваншу
Джерело:BoxOffice
Ентоні Джошуа після поразки у реванші з Олександром Усиком відзначився скандальною поведінкою. Британський боксер після оголошення результатів кинув на ринзі два чемпіонські пояси, які належали українцю.
Красюк: Ти чемпіон
Олександр Красюк, промоутер Усика, прокоментував поведінку Ентоні. Він розповів, що сказав британцю під час пресконференції.
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"Він проходив повз мене, я його покликав, кажу: "Хей, Джей, хвилину. Все нормально, не переймайся". Він відповідає: "Я не засмучуюся. Я не розумію, чому не зміг перемогти".
Я сказав: "Іди сюди". Ми сіли на сходах, які виходять на сцену. Я говорю: "Ти чемпіон, тобі не повинно бути соромно. Ти виклався в рингу, віддав себе на сто відсотків"", – сказав промоутер.
За словами Красюка, він дуже добре відноситься до британського боксера.
Мене запитували журналісти, що думаю про поведінку Джошуа. Я відповів, що в мене повне серце любові до цієї людини, і я її дуже сильно, міцно обійму, коли зустріну,
– додав Олександр.
Істерика Джошуа після реваншу з Усиком
- Олександр Усика вдруге переміг Ентоні Джошуа. На відміну від першої зустрічі, де українець переміг одностайним рішенням суддів, підсумок другого поєдинку був іншим. Двоє суддів визнали переможцем Олександра, один віддав перевагу британцеві.
- Після оголошення результатів Джошуа жбурнув пояси Усика та видав емоційну промову
- Та все ж таки Ентоні вгамував свої емоції. У момент рукостискання він перехопив в українця прапор, у який він був загорнутий, і сам у нього загорнувся.