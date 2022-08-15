"Клянуся, я би його прикінчив": гаряче зізнання Джошуа щодо бою з Усиком
Джерело:твітер Майкла Бенсона
Британець назвав головну причину своєї поразки від Усика у вересні того року. Нею стала робоча рука українського боксера
В суботу Олександр Усик вийде на ринг проти Ентоні Джошуа у матчі-реванші. Британець програв українцю у вересні минулого року і втратив чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.
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Тим часом, AJ налаштовується на бій, де намагатиметься не повторити помилки минулого бою. Так, британець знайшов причини перемоги Усика, які завадили тріумфувати саме Джошуа.
Мені треба щось змінити, щоб мати справу з шульгою. Для мене ці шульги — справжній жах! Клянусь, був би Олександр не шульгою, я би прикінчив його. Це 100%,
— заявив Джошуа.
Нагадаємо, що поєдинок можна буде подивитись безкоштовно. Олександр зробив подарунок для своїх земляків та викупив за власні кошти права на трансляцію реваншу. Пропонуємо дізнатись, де дивитися бій Усик – Джошуа.
Головне про бій-реванш проти Джошуа:
- У вересні минулого року Олександр здолав Ентоні за одностайним рішенням суддів. Це дозволило Усику стати володарем чемпіонських поясів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.
- Джошуа скористався правом на реванш, тому тепер українцю треба буде захистити свої нагороди. Заради цього бою Олександр виїхав з України в березні і розпочав підготовку.
- Перший бій пройшов у Лондоні, на "полі суперника". Новий поєдинок вирішили провести у Саудівській Аравії у місті Джидда. Дата – 20 серпня 2022 року.
- Букмекери називають Усика фаворитом бою проти Джошуа. Коефіцієнт на тріумф українця складає 1,65, тоді як на AJ – 2,55. Нічия оцінюється у 19,00.