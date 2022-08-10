Бій Усик – Джошуа безкоштовно покажуть в Україні: де його дивитися онлайн та по телевізору
Вже 20 серпня український боксер Олександр Усик проведе другий бій проти Ентоні Джошуа. На кону будуть три чемпіонські пояси, якими володіє Усик. Цей бій можна буде переглянути й в Україні.
Права на трансляцію цього бою виставляли на продаж. І Усик вирішив викупити їх для безкоштовного показу в Україні. Про це в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповів промоутер боксера Олександр Красюк.
Варте уваги Усик лякає Джошуа неймовірною формою: відео з тренування
Хто буде безкоштовно транслювати бій Усик – Джошуа в Україні
Бій Усик – Джошуа можна буде переглянути як в інтернеті, так і по телебаченню. В Україні його транслюватимуть цілком безкоштовно на різних платформах. Це зроблено для того, щоб чемпіонський бій подивилися всіх охочі.
MEGOGO
"Поєдинок буде транслюватися на MEGOGO в режимі, коли будь-хто – чи то підписник, чи не підписник MEGOGO має можливість увімкнути сайт MEGOGO чи завантажити застосунок MEGOGO і безкоштовно та без реєстрації дивитися поєдинок Усик – Джошуа 2", – розповів Олександр Красюк.
Суспільне
Ще одним транслятором стане Суспільне. Але не головний канал, а його регіональні філії.
"Оскільки Суспільне є частиною телевізійного марафону, який транслюється не лише на території України, а телевізійні права мають обмеження лише на території України, тому ця трансляція піде через мережу регіональних каналів Суспільного з тим самим охопленням та аудиторією. Тобто люди, які не мають можливість дивитися MEGOGO, чи не мають доступу до інтернету – можуть увімкнути свій регіональний канал Суспільного й дивитися поєдинок Усик – Джошуа", – розповів промоутер боксера.
Ютуб
Усик вирішив транслювати цей бій і на власному ютуб-каналі. Бій буде доступний у прямому ефірі абсолютно безкоштовно для всіх охочих.
Ще одним місцем трансляції буде Pari Match, який на своїй платформі теж транслюватиме цей поєдинок.
Боксери боротимуться одразу за три чемпіонські пояси – WBA, WBO та IBF у важкій вазі. Їх Усик здобув у вересні 2021 року, коли переміг Джошуа в Лондоні рішенням арбітра.