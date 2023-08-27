Від удару нижче пояса до нокаута: відеоогляд найгарячіших моментів бою Усик – Дюбуа

Українець зміг захистити три чемпіонські пояси у надважкій вазі. Олександр побував на ринзі після нелегального удару від Даніеля, але повернувся ще сильнішим.

У Вроцлаві завершився великий вечір боксу. Його хедлайнером якого став поєдинок між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа, пише 24 канал.

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Українець захищав чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі. Поєдинок видався напруженим та сповненим пристрасних моментів.

Дюбуа відзначився брудним ударом нижче пояса, від якого Усик опинився на ринзі. Суддя дав українцю можливість підвестись, після чого Олександр виплеснув свою злість на британцеві.

У восьмому раунді Усик відправив Дюбуа в нокдаун, але той зміг таки продовжити поєдинок. Втім ненадовго, адже у дев'ятому раунді Олександр провів фатальний джеб, від якого Даніель не зміг підвестись.

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Таким чином українець захистив звання чемпіона світу у надважкій вазі по трьом версіям. Для Усика це вже 21 перемога на професійному рівні, всі поєдинки були виграні (14 з них – нокаутом).

Вашій увазі – відеоогляд бою між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа: