У польському Вроцлаві підійшов до завершення вечір боксу за участю українців. Хедлайнером події став поєдинок між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа, пише 24 канал.

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Напередодні бою були виконані національні гімни Великої Британії та України. Останній наживо виконувала Олена Омаргалієва, якій підспівував весь стадіон та сам Усик.

Відео виконання гімну України:

Відзначимо, що Олександр здобув перемогу над Дюбуа нокаутом у 9 раунді. Перед цим британець вдарив Усика нижче поясу, але українець підвівся та виплеснув свою злість на суперникові.

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Перед вирішальним джебом українець двічі відправляв британця у нокдаун. Наразі Усик має 21 бій на професійному рівні, вигравши кожен з них (14 – нокаутом).