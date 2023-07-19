Усику пророкують легку перемогу у бою з Дюбуа

Наприкінці літа 2023-го року Олександр Усик знову потішить нас своїм боксом. Українець зійдеться на ринзі проти британця Деніела Дюбуа.

Багато прихильників боксу та боксерів впевнені у перемозі українського чемпіона світу, роблячи його фаворитом протистояння. Серед тих, хто вірить в Усика, є американець Джаред Андерсон.

Варте уваги Олександр Усик є явним фаворитом у бою проти Даніеля Дюбуа: у якому раунді українець переможе

Андерсон: Вважаю Дюбуа дуже неповоротким

Американський боксер поділився своєю думкою щодо результату бою Олександр проти Деніела Дюбуа. Андерсон назвав слабке місце британця.

Усик переможе дуже легко, тому що я вважаю Дюбуа дуже неповоротким. Я думаю, що Усик виграє досить легко

– заявив Андерсон.

Головне про бій Усик – Дюбуа

Поєдинок, на кону якого стоятимуть усі пояси українця, відбудеться 26 серпня на стадіоні "Tarczyński Arena" у польському місті Вроцлав. Головним транслятором зустрічі буде TNT Sports.

Боксери нещодавно провели дві дуелі поглядів. Після першої із них Дюбуа заявив, що побачив в очах українця страх. Однак лише він це побачив. Усик заявив, що не наляканий поєдинком проти Деніеля. А от вже на другій дуелі поглядів британець не витримав. Дюбуа першим відвів погляд.

Вже стартував продаж квитків на бій. Найдешевший квиток коштує 49 злотих.