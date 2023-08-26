Із прапором України у руках: Зозуля підтримає Усика у бою проти Дюбуа – патріотичне фото
Джерело:інстаграм Володимира Кобелькова
Українські спортсмени масово об'єднались на тлі повномасштабної війни у нашій країні проти Росії. Прикладом такої єдності є приїзд футболіста Романа Зозулі на бій Олександра Усика.
Колишній нападник збірної України вже приїхав у польський Вроцлав, де й відбудеться поєдинок за участю Олександра Усика. Роман Зозуля займе почесне місце на трибунах "Tarczyński Arena".
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Потужна підтримка футболіста-волонтера
Напередодні бою у Польщі Зозуля та коментатор Володимир Кобельков опублікували спільне фото з Усиком. Журналіст коротко підписав під світлиною: "Зустрічаємося у суботу ввечері на Мегого. Буде бій".
Окрасою цього фото є прапор України, який у руках тримають Зозуля та Кобельков. Усик ж своїм жестом показує, яку силу має український незламний народ.
У Вроцлаві в Олександра буде потужна підтримка не лише від польської публіки, а й від земляків. Тому Даніелю Дюбуа потрібно буде солідно піднажати, аби перемогти українського чемпіона світу, адже трибуни будуть на боці Усика.
Зозуля приїхав на бій Усик – Дюбуа / Фото Володимира Кобелькова
Відзначимо, що вже також на поєдинок у Польщу прибув інший український боксер із скандальними проросійськими релігійними поглядами Василь Ломаченко.Важливо! Бій можна буде переглянути на платформі Megogo. Текстову онлайн-трансляцію поєдинку Усик – Дюбуа проведе сайт 24 Каналу.
Перед боєм майже усі віддають перемогу Усика. Безпосередньо у поєдинку ми побачимо, як буде насправді.