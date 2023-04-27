Не в одну ніч із Ф'юрі: промоутер Усика анонсував можливу дату бою проти Дюбуа

Олександр Усик підтримує форму та готується до офіційного оголошення про свій наступний поєдинок. Суперником українця буде Деніел Дюбуа.

Промоутер українського боксера Олександр Красюк розповів деталі перемовин із командою британського суперника. Представник Олександра Усика заявив, що їх сторона вже зробила пропозицію Деніелу Дюбуа щодо проведення їх спільного бою у Польщі.

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Красюк: Рішення будуть прийматися відповідно до комерційних міркувань

Вже найближчими днями команда Дюбуа повинна дати остаточну відповідь. Красюк не сумнівається, що Френк Воррен, його син Джордж і вся група Queensberry Promotions активно підтримують Україну ще з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

"Рішення будуть прийматися відповідно до комерційних міркувань. Якщо з якихось причин наша пропозиція не задовольнить Дюбуа і він не захоче підписувати контракт, то ми можемо переходити до процедури тендеру промоутера. А суб’єкт, який підготує вищу фінансову пропозицію, отримає право організувати поєдинок. Тоді на нашу користь було б, щоб Усик як чемпіон мав гарантовані 75 відсотків заявки, а Дюбуа як претендент – 25. Це, очевидно, означає, що ми поки не маємо права організовувати бій, але ми докладемо всіх зусиль, щоб це сталося", – розповів Красюк.

"Організація боїв Усика та Ф’юрі в одну ніч з комерційної точки зору була б пострілом у ногу"

Промоутер Усика назвав ймовірну дату поєдинку проти Дюбуа. Він точно не відбудеться у ніч, коли свій бій проведе Тайсон Ф'юрі, який зістрибнув від зустрічі за абсолют із українцем. Адже це буде невигідно усім сторонам із комерційної точки зору.

Ф’юрі має провести бій 22 липня. І обидва поєдинки – і його, і наш – у Великій Британії покажуть на платній основі. Організація боїв Усика та Ф’юрі в одну ніч з комерційної точки зору, очевидно, була б пострілом у ногу. Ми не можемо передбачити, який поєдинок приверне більше уваги, але точно знаємо, що вболівальникам доведеться вибирати між одним боєм та іншим. Це, звісно, не мало б сенсу. Навіть тижня перерви між двома боями недостатньо. Було б добре розділити їх хоча б на три тижні,

– заявив промоутер українського боксера.

Однак поєдинок Усик – Дюбуа точно відбудеться не раніше 22 липня. Про це запевнив Красюк. Адже британець відновлюється від травми, яку отримав в одному з боїв у грудні 2022 року. Деніелу потрібен час на реабілітацію, щоб якомога краще підготуватись до бою з Олександром.

Красюк додав, що можлива дата бою Усик – Дюбуа буде на межі липня та серпня.

До слова. Раніше Егіс Клімас, менеджер Усика, заявив, що сторони мають домовитись про бій до 2 травня. Деніел Дюбуа ж є обов'язковим претендентом по версії WBA для Олександра.

"Ми не зосереджуємось лише на Варшаві": про можливе місце бою Усика

Також промоутер Усика розповів про можливу локацію поєдинку.

Як я вже сказав, ми не зосереджуємося лише на Варшаві. Звичайно, мова йшла б про столицю Польщі, але Кличко та Адамек билися в іншому місці, і все вийшло дуже добре. Той поєдинок, який ми згадуємо, дає підстави вважати, що виступ чемпіона світу у надважкій вазі Усика також викличе інтерес. Польща – країна боксу, де люди цікавляться цією дисципліною вже давно. У вас були видатні чемпіони з боксу, у вас бойовий дух. І в таких країнах бокс завжди дуже підтримують,

– відповів Красюк.

Відзначимо, що це буде перший поєдинок для Усика після двох перемог над Ентоні Джошуа.