Олександру Усику подарували дерев'яну ікону з ящика для боєприпасів з Бахмута: вражаюче відео

Український боксер отримав цінний презент від захисників України, яких він навідав кілька тижнів тому. Бійці ЗСУ підтримали Олександра напередодні найближчого бою.

Боксер Олександр Усик провів завершальну пресконференцію напередодні бою із Даніелем Дюбуа. Українець у поєдинку з британцем буде захищати чемпіонський пояс WBA.

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Після заходу промоутер українця Олександр Красюк презентував Усику цінний подарунок. Бійці ЗСУ презентували для Олександра унікальну ікону Богоматері.

Вона була написана майстром Олександром Клименком на дерев'яній дошці з ящика для боєприпасів, який захисники України передали з-під Бахмута. Подарунок передали військові, до яких кілька тижнів тому Усик навідався на фронт до прикордонного пункту "Вовкулаки".

Відео з пресконференції Усика та Дюбуа:

Бійці таким чином віддячили Олександру за постійну підтримку у боротьбі за незалежність України. Нагадаємо, що поєдинок Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві.

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Олександр є поки непереможним боксером. Українець виграв всі 20 поєдинків на професійному рівні. У свою чергу Дюбуа також провів 20 зустрічей, але одну із них програв.