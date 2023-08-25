Вночі з суботи на неділю Олександр Усик проведе свій перший бій за рік. Суперником українця стане британський боксер Даніель Дюбуа.

Варто знати Черговий крок до абсолюту: анонс чемпіонського бою Усик – Дюбуа

Для Олександра це буде другий захист поясів WBA, WBO та IBF після двох поспіль перемог над Ентоні Джошуа. Втім після того бою метою Усика була зустріч із Тайсоном Ф'юрі. Саме він володіє останнім поясом WBC.

Тоді "Циганський король" почав розігрувати комедію та ухилятись від поєдинку. Втім його промоутер Френ Воррен заявив, що переможець бою Усик – Дюбуа точно зустрінеться із Ф'юрі.

Яким би не був результат, на початку наступного року відбудеться об'єднавчий поєдинок. Там у контракті немає пункту про реванш, бо це обов'язковий захист. Хто б не виграв бій, він кине виклик Тайсону в об'єднавчому поєдинку,

– заявив британець.

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Відзначимо, що Воррен також є і промоутером Дюбуа. Британський боксер провів на професійному рівні 20 боїв, вигравши 19 з них. Єдина поразка відбулась у 2020-му в зустрічі із Джо Джойсом.

Натомість Усик провів таку ж кількість боїв серед профі, вигравши всі з них. Зустріч між Олександром та Даніелем відбудеться у Вроцлаві. Дізнайтесь, де дивитись поєдинок Усик – Дюбуа в Україні.