Усик та Дюбуа виступають у важкій вазі, в якій змагаються боксери з вагою понад 90,2 кілограма. Відтак в них немає потреби вкладатися в ліміт.

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Усик під час зваження показав вагу в 100,2 кілограма.

Його суперник Даніель Дюбуа показав на вагах 105,8 кілограма.

Після цього боксери провели ще одну дуель поглядів. Вона стала останньою перед боєм обох боксерів. Цей поєдинок відбудеться в суботу, 26 серпня, на Tarczyński Arena у польському Вроцлаві.

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У цьому бою на кону будуть чемпіонські титули за версіями IBF, WBA, WBO, IBO у важкій вазі, які належать Усику.