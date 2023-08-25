Ночью с субботы в воскресенье Александр Усик проведет свой первый бой за год. Соперником украинца станет британский боксер Даниэль Дюбуа.

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Для Александра это будет вторая защита поясов WBA, WBO и IBF после двух побед подряд Энтони Джошуа. Впрочем, после того боя целью Усика была встреча с Тайсоном Фьюри. Именно он владеет последним поясом WBC.

Тогда "Цыганский король" начал разыгрывать комедию и уклоняться от поединка. Впрочем, его промоутер Фрэн Уоррен заявил, что победитель боя Усик – Дюбуа точно встретится с Фьюри.

Каков бы ни был результат, в начале следующего года состоится объединительный поединок. Там в контракте нет пункта о реванше, потому что это обязательная защита. Кто бы ни выиграл бой, он бросит вызов Тайсону в объединительном поединке,

– заявил британец.

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Отметим, что Уоррен также является и промоутером Дюбуа. Британский боксер провел на профессиональном уровне 20 боев, выиграв 19 из них. Единственное поражение произошло в 2020 году во встрече с Джо Джойсом.

В то же время Усик провел такое же количество боев среди профи, выиграв все из них. Встреча между Александром и Даниэлем состоится во Вроцлаве. Узнайте, где смотреть матч Усик – Дюбуа в Украине.