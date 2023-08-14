І це не Тайсон Ф'юрі: став відомий наступний суперник Усика в разі перемоги над Дюбуа

Непереможний хорват має стати обов'язковим суперником Олександра по лінії IBF. Команда Хрговича вже намагалась організувати поєдинок проти Усика.

Наступний суперник Усика

На вихідних хорватський боксер Філіп Хргович здолав Демсі Маккіна технічним нокаутом у 12-му раунді. Це дозволило балканцю захистити звання обов'язкового претендента на чемпіонський пояс IBF.

До теми Дюбуа має феноменальну статистику дострокових перемог: чи варто через це переживати Усику

Його володарем є Олександр Усик, який здобув титул у боях проти Ентоні Джошуа разом із поясами WBA та WBO. Втім 26 серпня на українця чекає захист першого трофея.

На Усика чекає бій проти британця Даніеля Дюбуа, який є претендентом на пояс WBA. Промоутер Хрговича Едді Хірн повідомив, що після цього поєдинку саме Філіп стане обов'язковим суперником для переможця пари Усик – Дюбуа.

Будемо наполягати на тому, щоб Хргович бився далі за титул. Це було найголовнішим в його останньому бою проти Маккіна. Цей бій був заради цього. І також IBF підтвердила, що після поєдинку Усик – Дюбуа вони одразу ж призначать обов'язковий захист проти Хрговича. Тому він битиметься наступним проти переможця,

– зазначив Едді Хірн.

Хргович вже вимагав бій проти Усика

Команда Хрговича ще у січні вимагала бій проти Усика по лінії IBF. Хорват став обов'язковим претендентом після перемоги над Чжаном Чжілеєм у серпні 2022-го.

Читайте також Сенсації не сталося: Джошуа здобув першу перемогу нокаутом після 2 поразок від Усика – відео

Втім тоді IBF дозволила Олександру відмовитись від захисту, оскільки команда українця вела перемовини із Тайсоном Ф'юрі щодо бою за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі.

Тепер же Усику в разі перемоги над Дюбуа доведеться або битися з Хрговичем, або залишитись без звання чемпіона IBF. Нагадаємо, що 31-річний хорват провів 16 боїв у професійній кар'єрі, всі з них виграв (13 – нокаутом).