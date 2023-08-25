Хто виявиться важчим: трансляція церемонії зважування та дуелі поглядів Усика і Дюбуа перед боєм

Боксери Олександр Усик та Даніель Дюбуа 25 серпня проведуть офіційну церемонію зважування перед боєм. Онлайн-трансляція церемонії зважування та дуелі поглядів Усик - Дюбуа доступна на сайті 24 Каналу.

Олександр Усик та Даніель Дюбуа проведуть чемпіонський бій в суботу, 26 серпня. На кону будуть чемпіонські пояси за версіями IBF, WBA, WBO, IBO та The Ring у важкій вазі, якими володіє український боксер.

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Перед боєм обоє боксерів пройдуть обовязкову церемонію зважування. Але оскільки вони виступають у важкій вазі, тут немає обмежень по тому, скільки має важити боксер. Тому їм не доведеться вкладатися в "ліміти".

Після церемонії зважування відбудеться також дуель поглядів. Вона буде останньою перед боєм. Наступний раз боксери зустрінуться вже в ринзі.

Онлайн-трансляція церемонії зважування Усик – Дюбуа розпочнеться о 15:00. Перед ними церемонію зважування пройдуть і інші бійці, які виступлять на боксерському шоу у Вроцлаві 26 серпня.

Усик – Дюбуа онлайн-трансляція церемонії зважування