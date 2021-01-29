Усик дав "найкоротше інтерв'ю в світі" українською мовою: відео

Зірковий боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) був у захваті від приходу справжньої зими в Україні.

Джерело: інстаграм-акаунт lomus_official

Відповідаючи на питання, яка зима йому подобається, Олександр зробив заяву українською мовою.

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Спортсмен зізнався, що йому дуже подобається велика кількість снігу. "Мені подобається ось така біла, смачна, красива зима. Як зараз", – сказав Усик.

Автори підписали відео, як "найкоротше інтерв'ю в світі".

Усик проведе наступний бій з Джойсом

Всесвітня боксерська організація (WBO) готова схвалити бій Джошуа та Ф'юрі. Відтак, Джошуа не доведеться проводити захист титулу проти Усика у наступному поєдинку. Усик – офіційний претендент.

Ймовірно, команди Джошуа та Ф'юрі заплатять Усику відступні, щоб той не вимагав бою за титул. Промоутер Едді Хірн заявляв, що Усик хоче 2,7 мільйона доларів відступних.

У команді Джойса заявили, що в поєдинку з Усиком на кону може бути тимчасовий титул чемпіона WBO або ж вони просто визначать претендента на титул.