Усик даремно перейшов у важку вагу, – ексчемпіон світу

Колишній чемпіон світу в першій середній вазі Роман Кармазін не вірить, що українця Олександра Усика чекає успіх в суперважкій ваговій категорії.

Кармазін заявив, що не бачить Олександра Усика в суперважкій вазі. У наступному поєдинку українець повинен зійтися в рингу з володарем титулів WBA/WBO/IBF Ентоні Джошуа.

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Я думаю, даремно Усик перейшов в суперважку вагу. Вважаю, що треба було залишатися в першій важкій вазі. Думаю, що він стане чемпіоном, але потім втратить титул,

– заявив він.

Що відомо про бій Усик – Джошуа