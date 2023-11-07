У світі боксу стався грандіозний скандал. Американського супертяжа Джареда Андерсона було заарештовано в понеділок, 6 листопада, в Орегоні (штат Огайо, США).

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Претендента на титул чемпіона світу звинувачують у незаконному зберіганні вогнепальної зброї, а також перебуванні за кермом у стані сп'яніння. Про це йдеться у рапорті поліцейського.

Повідомляється, що 23-річного боксера було зупинено за перевищення швидкості. Патрульний одразу почув запах марихуани з салону та побачив відкриту пляшку з алкогольним напоєм.

Після обшуку у Джареда і знайшли вогнепальну зброю, на яку він не мав ліцензію. Андерсона взяли під варту, але пізніше відпустили під заставу у 7,5 тисячі доларів.

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Американець провів 16 поєдинків за свою кар'єру, вигравши кожен із них (при цьому 15 – нокаутом). Двічі Джаред зустрічався із українцями. У 2021-му він переміг Олександра Тесленка, а в останній своїй зустрічі у серпні цього року нокаутував Андрія Руденка.