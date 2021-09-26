Усик боксував з Джошуа у синьо-жовтих рукавицях із написом "Сімферополь – Україна": фото

Олександр Усик вирішив передати привіт тимчасово окупованому Сімферополю. У цьому місті народився український чемпіон. Боксер провів поєдинок у Лондоні в синьо-жовтих рукавицях та боксерках.

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Олександр Усик у патріотичному стилі вийшов на ринг проти Ентоні Джошуа. На шортах українця виднівся прапор України, а його рукавички та боксерки також були з синьо-жовтими елементами.

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Найоригінальнішими були рукавиці 34-річного українського боксера. На правій руці було написано "Сімферополь", а на лівій – "Україна". Ось так Усик на увесь світ заявив, що окупований Сімферополь – це Україна.



Усик – Джошуа / Фото twitter.com/MatchroomBoxing



Усик переміг Джошуа / Фото Getty Images