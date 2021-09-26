Усик боксував з Джошуа у синьо-жовтих рукавицях із написом "Сімферополь – Україна": фото
Джерело:24 канал
Олександр Усик вирішив передати привіт тимчасово окупованому Сімферополю. У цьому місті народився український чемпіон. Боксер провів поєдинок у Лондоні в синьо-жовтих рукавицях та боксерках.
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Олександр Усик у патріотичному стилі вийшов на ринг проти Ентоні Джошуа. На шортах українця виднівся прапор України, а його рукавички та боксерки також були з синьо-жовтими елементами.
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Найоригінальнішими були рукавиці 34-річного українського боксера. На правій руці було написано "Сімферополь", а на лівій – "Україна". Ось так Усик на увесь світ заявив, що окупований Сімферополь – це Україна.
- Саме ці патріотичні рукавички допомогли Олександру перемогти потужного Ентоні Джошуа. Українець провів яскравий 12-раундовий поєдинок, ледь не поклав британця у нокаут та здобув перемогу за одноголосним рішенням суддів. Лише сигнал про завершення бою врятував британця від нокауту. Цікаво, що гонг пролунав ще за декілька секунд до завершення часу.
- Боксер із України зі сльозами на очах почув рішення рефері, а після станцював прямо на ринзі гопак.
- Якщо Джошуа захоче реванш, то Усик стоятиме на тому, щоб другий бій провести вже в Україні.
Усик – Джошуа / Фото twitter.com/MatchroomBoxing
Усик переміг Джошуа / Фото Getty Images