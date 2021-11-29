Усі випадки штаму Омікрон в Португалії у футболістів одного клубу зі скандального матчу

У Португалії виявили нові штами коронавірусу Омікрон. Усі 13 випадків – у футболістів одного клубу.

Футболісти на карантині

28 листопада Департамент інфекційних захворювань Португалії підтвердив, що в країні зафіксовано як мінімум 13 випадків нового штаму коронавірусу Омікрон. Усі інфіковані – футболісти клубу Белененсеш.

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Після того, як у футболістів виявили коронавірус (але ще не було відомо, що це новий штам Омікрон), їх відправили на карантин. Керівництво клубу звернулося про те, щоб перенести матч проти Бенфіки, який відбувся в суботу, 27 листопада. Але їм відмовили. Тож на гру проти Бенфіки вийшло дев'ятеро футболістів (двоє з них воротарі, один з яких грав у полі). Перший тайм закінчився з рахунком 0:7 , а після початку другого тайму арбітр зупинив гру, адже один з гравців не зміг продовжити матч.

Новий штам Омікрон спершу був ідентифікований у країнах на півдні Африки. Він потрапив до Португалії з Мозамбіку – один з гравців прилетів рейсом з Мапуту. Цей рейс приземлився в Лісабоні 27 листопада.

Після виявлення коронавірусу у футболіста, медики перевірили усіх 218 пасажирів рейсу. Їх відправили на самоізоляцію, як і контактних осіб. Після перевірки виявилося ще два випадки зараження коронавірусом серед пасажирів. В одного з них – штам Дельта, в іншого – поки неідентифікований.