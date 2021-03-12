Червона зірка на Mercedes і прапор Росії в Haas: лівреї болідів Формули-1 на новий сезон – фото
Новий сезон Формули-1 розпочнеться вже 26 березня, коли стартує гран-прі Бахрейну. Усі команди представили свої лівреї на сезон-2021. Огляд болідів далі в матеріалі.
Джерело:24 канал
Mercedes
Чинний чемпіон Формули-1 Mercedes вирішив змінити дизайн лівреї, зробивши її чорно-срібною. Німецька команда збереже червону зірку на честь триразового чемпіона Формули-1 Ніки Лауди.
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Кольори Mercedes продовжать захищати 7-разовий чемпіон світу британець Льюїс Хемілтон та фін Валттері Боттас.
Ліврея Mercedes / Фото twitter.com/MercedesAMGF1
Ліврея Mercedes / Фото twitter.com/MercedesAMGF1
Ліврея Mercedes / Фото twitter.com/MercedesAMGF1
Red Bull
Австрійська команда Re Bull наприкінці лютого презентувала новий болід RB16B. У 2021 році у складі команди дебютує мексиканець Серхіо Перес. Він замінить Алекса Албона.
Партнером Переса стане представник Нідерландів Макс Ферстаппен.
Red Bull RB16B / Фото redbull.com
Aston Martin
На початку березня команда Aston Martin провела презентацію свого боліда AMR21. Раніше команда виступала у Формулі-1 під назвою Racing Point, але змінила назву після ребрендингу.
У сезоні-2021 за Aston Martin будуть виступати канадець Ленс Стролл та 4-разовий чемпіон світу німець Себастьян Феттель.
Болід AMR21 / Фото twitter.com/astonmartinf1
Болід AMR21 / Фото twitter.com/astonmartinf1
McLaren
McLaren провів офіційну презентацію свого нового боліда у середині лютого. Болід отримав назву MCL35M. За McLaren у наступному чемпіонаті будуть виступати австралієць Даніель Ріккардо та британець Ландо Норріс.
З 2021 року McLaren змінив постачальника двигунів. Після припинення співпраці з Renault британська команда буде користуватися моторами Mercedes.
Нова ліврея McLarenF1 / Фото twitter.com/McLarenF1
Нова ліврея McLarenF1 / Фото twitter.com/McLarenF1
Нова ліврея McLarenF1 / Фото twitter.com/McLarenF1
Alpine
Французька команда Alpine на початку березня представила свій болід. До цього року французька команда виступала як Renault.
Кольори Alpine захищатимуть дворазовий чемпіон світу іспанець Фернандо Алонсо. Він повернувся у Формулу-1 після дворічної перерви. Його партнером буде француз Естебан Окон.
Ліврея боліду Alpine / Фото twitter.com/AlpineF1Team
Ліврея боліду Alpine / Фото twitter.com/AlpineF1Team
Ліврея боліду Alpine / Фото twitter.com/AlpineF1Team
Ferrari
Італійська команда Ferrari останньою провела презентацію своєї нової машини. Болід отримав назву SF21.
У новому сезоні за Скудерію продовжить виступати монегаск Шарль Леклер. Його новим партнером стане іспанець Карлос Сайнс, який змінив Себастьяна Феттеля.
Болід SF21 / Фото twitter.com/scuderiaferrari
Болід SF21 / Фото twitter.com/scuderiaferrari
Болід SF21 / Фото twitter.com/scuderiaferrari
Alpha Tauri
Команда Alpha Tauri у середині лютого провела офіційну презентацію боліду AT02. За італійську команду в новому сезоні продовжить виступати француз П'єр Гаслі. Його новим партнером став японець Юкі Цунода, який дебютує у Формулі-1.
Болід AT02 / Фото twitter.com/AlphaTauriF1
Болід AT02 / Фото twitter.com/AlphaTauriF1
Болід AT02 / Фото twitter.com/AlphaTauriF1
Alfa Romeo
Боліт швейцарської команди Alfa Romeo у 2021 році отримав назву C41. Виступати за швейцарський колектив продовжать чемпіон світу 2007 року фін Кімі Ряйкконен та італієць Антоніо Джовінацці.
Нова ліврея Alfa Romeo / Фото twitter.com/alfaromeoracing
Нова ліврея Alfa Romeo / Фото twitter.com/alfaromeoracing
Нова ліврея Alfa Romeo / Фото twitter.com/alfaromeoracing
Haas
Американська команда Haas зі скандалом представила новий болід на сезон-2021. Ліврея боліду Haas виконана із символікою, яка дуже нагадує російський прапор.
У новому сезоні Haas повністю змінив склад пілотів. За команду виступатиме росіянин Микита Мазепін та німець Міх Шумахер, син Міхаеля Шумахера.
Ліврея Haas / Фото twitter.com/HaasF1Team
Ліврея Haas / Фото twitter.com/HaasF1Team
Ліврея Haas / Фото twitter.com/HaasF1Team
Williams
Британська команда Williams на початку березня провела презентацію свого нового боліда FW43-B.
Майбутній сезон стане для Williams першим після зміни власників. Френк Вільямс і його дочка Клер продали свої частки холдингу Dorilton Capital.
Виступати за команду у новому сезоні продовжать британець Джордж Расселл і канадець Ніколас Латіфі.
Williams FW43-B / Фото twitter.com/WilliamsRacing
Williams FW43-B / Фото twitter.com/WilliamsRacing
Williams FW43-B / Фото twitter.com/WilliamsRacing
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