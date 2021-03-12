Новий сезон Формули-1 розпочнеться вже 26 березня, коли стартує гран-прі Бахрейну. Усі команди представили свої лівреї на сезон-2021. Огляд болідів далі в матеріалі.

Mercedes

Чинний чемпіон Формули-1 Mercedes вирішив змінити дизайн лівреї, зробивши її чорно-срібною. Німецька команда збереже червону зірку на честь триразового чемпіона Формули-1 Ніки Лауди.

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Кольори Mercedes продовжать захищати 7-разовий чемпіон світу британець Льюїс Хемілтон та фін Валттері Боттас.



Ліврея Mercedes / Фото twitter.com/MercedesAMGF1



Ліврея Mercedes / Фото twitter.com/MercedesAMGF1



Ліврея Mercedes / Фото twitter.com/MercedesAMGF1

Red Bull

Австрійська команда Re Bull наприкінці лютого презентувала новий болід RB16B. У 2021 році у складі команди дебютує мексиканець Серхіо Перес. Він замінить Алекса Албона.

Партнером Переса стане представник Нідерландів Макс Ферстаппен.



Red Bull RB16B / Фото redbull.com

And now for the B-Side Meet the RB16B #ChargeOn pic.twitter.com/2XrH3G4AP0 — Red Bull Racing (@redbullracing) February 23, 2021

Aston Martin

На початку березня команда Aston Martin провела презентацію свого боліда AMR21. Раніше команда виступала у Формулі-1 під назвою Racing Point, але змінила назву після ребрендингу.

У сезоні-2021 за Aston Martin будуть виступати канадець Ленс Стролл та 4-разовий чемпіон світу німець Себастьян Феттель.



Болід AMR21 / Фото twitter.com/astonmartinf1



​Болід AMR21 / Фото twitter.com/astonmartinf1

Thank you for joining us on this incredible journey. We’re just getting started... #AMR21 #IAMF1



Discover more ️ https://t.co/z3o7E5exWM pic.twitter.com/KD359otEZh — Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) March 3, 2021

McLaren

McLaren провів офіційну презентацію свого нового боліда у середині лютого. Болід отримав назву MCL35M. За McLaren у наступному чемпіонаті будуть виступати австралієць Даніель Ріккардо та британець Ландо Норріс.

З 2021 року McLaren змінив постачальника двигунів. Після припинення співпраці з Renault британська команда буде користуватися моторами Mercedes.



Нова ліврея McLarenF1 / Фото twitter.com/McLarenF1



Нова ліврея McLarenF1 / Фото twitter.com/McLarenF1



Нова ліврея McLarenF1 / Фото twitter.com/McLarenF1

Alpine

Французька команда Alpine на початку березня представила свій болід. До цього року французька команда виступала як Renault.

Кольори Alpine захищатимуть дворазовий чемпіон світу іспанець Фернандо Алонсо. Він повернувся у Формулу-1 після дворічної перерви. Його партнером буде француз Естебан Окон.



Ліврея боліду Alpine / Фото twitter.com/AlpineF1Team



Ліврея боліду Alpine / Фото twitter.com/AlpineF1Team



​Ліврея боліду Alpine / Фото twitter.com/AlpineF1Team

All fired up for our 2021 launch, join us virtually on the 2nd March 2021!



Save The Date pic.twitter.com/R2mGKJAnLe — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 16, 2021

Ferrari

Італійська команда Ferrari останньою провела презентацію своєї нової машини. Болід отримав назву SF21.

У новому сезоні за Скудерію продовжить виступати монегаск Шарль Леклер. Його новим партнером стане іспанець Карлос Сайнс, який змінив Себастьяна Феттеля.



Болід SF21 / Фото twitter.com/scuderiaferrari



Болід SF21 / Фото twitter.com/scuderiaferrari



Болід SF21 / Фото twitter.com/scuderiaferrari

Alpha Tauri

Команда Alpha Tauri у середині лютого провела офіційну презентацію боліду AT02. За італійську команду в новому сезоні продовжить виступати француз П'єр Гаслі. Його новим партнером став японець Юкі Цунода, який дебютує у Формулі-1.



Болід AT02 / Фото twitter.com/AlphaTauriF1





Болід AT02 / Фото twitter.com/AlphaTauriF1



Болід AT02 / Фото twitter.com/AlphaTauriF1

Alfa Romeo

Боліт швейцарської команди Alfa Romeo у 2021 році отримав назву C41. Виступати за швейцарський колектив продовжать чемпіон світу 2007 року фін Кімі Ряйкконен та італієць Антоніо Джовінацці.



Нова ліврея Alfa Romeo / Фото twitter.com/alfaromeoracing



Нова ліврея Alfa Romeo / Фото twitter.com/alfaromeoracing



Нова ліврея Alfa Romeo / Фото twitter.com/alfaromeoracing

Haas

Американська команда Haas зі скандалом представила новий болід на сезон-2021. Ліврея боліду Haas виконана із символікою, яка дуже нагадує російський прапор.

У новому сезоні Haas повністю змінив склад пілотів. За команду виступатиме росіянин Микита Мазепін та німець Міх Шумахер, син Міхаеля Шумахера.



Ліврея Haas / Фото twitter.com/HaasF1Team



Ліврея Haas / Фото twitter.com/HaasF1Team



Ліврея Haas / Фото twitter.com/HaasF1Team

Williams

Британська команда Williams на початку березня провела презентацію свого нового боліда FW43-B.

Майбутній сезон стане для Williams першим після зміни власників. Френк Вільямс і його дочка Клер продали свої частки холдингу Dorilton Capital.

Виступати за команду у новому сезоні продовжать британець Джордж Расселл і канадець Ніколас Латіфі.



Williams FW43-B / Фото twitter.com/WilliamsRacing



Williams FW43-B / Фото twitter.com/WilliamsRacing



Williams FW43-B / Фото twitter.com/WilliamsRacing