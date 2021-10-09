Усі клуби АПЛ виступили проти продажу Ньюкасла шейхам: назріває скандал

Всі клуби англійської Прем'єр-ліги виступають проти поглинання Ньюкасла інвесторами з Саудівської Аравії. Вони вважають, що це може зашкодити бренду ліги.

Причиною схвильованості клубів АПЛ після покупки "сорок" інвестиційним фондом Саудівської Аравії стала недостатня кількість інформації, наданої їхнім керівникам.

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Зокрема, свої скарги подали вже 19 команд, які вимагають провести наступного тижня екстрене засідання щодо цього питання. Серед підписантів значиться Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Челсі та ще 15 команд.

Крім того, керівництво цих клубів невдоволено схваленням відповідної угоди з боку керівництва ліги.

Вони висловили думку, що бренд АПЛ може постраждати через прихід арабських власників, який може привести до зростання зарплат та цін на трансфери.

Коротко про продаж Ньюкасла