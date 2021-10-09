Усі клуби АПЛ виступили проти продажу Ньюкасла шейхам: назріває скандал
9 жовтня 2021 , 15:15Читать новость на русском
Джерело:The Guardian
Всі клуби англійської Прем'єр-ліги виступають проти поглинання Ньюкасла інвесторами з Саудівської Аравії. Вони вважають, що це може зашкодити бренду ліги.
Причиною схвильованості клубів АПЛ після покупки "сорок" інвестиційним фондом Саудівської Аравії стала недостатня кількість інформації, наданої їхнім керівникам.
До теми Фани Ньюкасла влаштували свято на честь продажу клубу: красномовне відеоЗокрема, свої скарги подали вже 19 команд, які вимагають провести наступного тижня екстрене засідання щодо цього питання. Серед підписантів значиться Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Челсі та ще 15 команд.
Крім того, керівництво цих клубів невдоволено схваленням відповідної угоди з боку керівництва ліги.
Вони висловили думку, що бренд АПЛ може постраждати через прихід арабських власників, який може привести до зростання зарплат та цін на трансфери.
Коротко про продаж Ньюкасла
- Угоду підписали в другій половині дня 7 жовтня. Інвестиційний фонд запевнив Англійську прем'єр-лігу, що Саудівська Аравія не контролюватиме клуб.
- За даними ЗМІ, угода про продаж клубу може оцінюватися в 350 мільйонів євро.