Усе скінчиться, коли Україна переможе силою, – Ребров звернувся до українців

Український тренер Сергій Ребров закликає світ не звикати до війни в Україні. Він переконаний, що перемога не за горами.

Тренер вірить у незламність українців

Сергій Ребров з перших днів повномасштабної війни активно висвітлює злочини окупантів. Також тренер допомагає українцям матеріально.

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Ребров був ініціатором збору коштів на українську армію серед футболістів-легіонерів. У перші дні нападу Росії їм вдалося зібрати близько 16,5 мільйонів гривень.

Український фахівець не втрачає надії, він вірить у свій мужній та незламний народ.

Ми цього хочемо. Але як іти на переговори, компроміси, якщо вони захоплюють території, чи призначають там якусь владу? Усе скінчиться, коли Україна переможе силою. І ми боротимемося до кінця,

– заявив Ребров.

Тренер наголосив, що правда на боці українців, тому не час засмучуватися.

"Відчуваю, що в Європі втомилися від новин про війну, але важливо не зупинятися. Вводити нові санкції, розповідати про ситуацію. На відміну від агресора ми розуміємо, за що воюємо. Правда на боці українців, тому не час засмучуватися", – додав наставник Аль-Айну.

Тренерська кар'єра Реброва в ОАЕ

Українець очолив Аль-Айн влітку 2021 року. До цього він тренував Ференцварош. Ребров претендував на посаду головного тренера збірної України, але не домовився про розставання з Аль-Айном і продовжив працювати з клубом.

На початку травня український фахівець здобув перший трофей на чолі Аль-Айну. 11 травня Ребров здобу другий титул зі своєю командою. Аль-Айн за три тури до кінця достроково виграв чемпіонат.

Українець відсвяткував перемогу з українським прапором. З ним сфотографувалися і решта гравців Аль-Айна.

Його контракт з клубом розрахований до 30 червня 2022 року.