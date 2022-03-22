Усе скінчилося, коли прийшла Росія, – дружина Усика про життя в окупованому Криму

Дружина непереможного Олександра Усика Катерина пригадала, яким було життя у Криму до окупації півострова. Вона звернулася до росіян.

"Росія ніколи на*рен нікому не була потрібна"

Катерина Усик наголосила, що у Криму до 2014-го року не було жодних терактів. Натомість наразі росіяни тримають всіх кримчан у страху.

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Я скажу ще більше. Поки до 2014 року я жила в українському Криму, то ми ніколи не мали терактів. Не мінували школи, суди, аеропорт,

– сказала дружина Олександра.

За її словами, життя кримчан кардинально змінилося після окупації Росією.

"Усе скінчилося, коли прийшла Росія. А точкою відліку був Керч. Школа в яку зайшов хлопець та розстріляв учнів. Людей тупо тримають у страху, що літак впаде, так випадково.

Росія ніколи на*рен нікому не була потрібна, і всі теракти робили самі. Тримаючи людей у ​​постійному стресі.

Подумайте, росіяни", – написала Катерина.



Дружина Усика про окупований Крим / Фото з інстаграму Катерини

Катерина та Олександр народилися в Криму. Після окупації подружжя вимушено переїхало до Києва.

Відзначимо, що Олександр Усик поповнив ряди територіальної оборони Київської області.