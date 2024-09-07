Рекордний чек у кар'єрі: скільки заробила Людмила Кіченок за перемогу на US Open-2024

У п'ятницю, 6 вересня, відбувся фінальний матч серед жінок у парному розряді на Відкритому чемпіонаті США з тенісу. Він став історичним для України.

Вперше представниця нашої країни зіграла у фіналі американського "мейджора". Ба більше, Людмила Кіченок стала чемпіонкою турніру в дуеті з латвійкою Альоною Остапенко, пише 24 Канал.

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Заслужена винагорода

Ця визначна подія дозволила українській тенісистці оновити декілька національних рекордів. Окрім спортивної частини, тріумф став ще й приємним через призові кошти.

Людмила заробила чималу суму. За перемогу на US Open українсько-латвійський дует отримав чек на 750 тисяч доларів.

Тож Кіченок заробить 375 тисяч доларів без урахування сплати податків. Це найбільші призові в кар'єрі української тенісистки.

До слова. За вихід у фінал Australian Open Кіченок і Остапенко заробили приблизно по 133 тисячі доларів, а за перемогу на Вімблдоні-2023 у міксті українка отримала чек на 84 тисячі доларів.

Зазначимо, що після перемоги на US Open Людмила Кіченок піднялася на п'яте місце у світовому рейтингу в парному розряді – це національний рекорд. Також вона з Альоною Остапенко стали першим дуетом, який кваліфікувався на Підсумковий турнір.