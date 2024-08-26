Україну в жіночому одиночному розряді буде представляти одразу сім спортсменок. Це рекордна кількість для нашої країни на US Open.

До теми Семеро українок починають свій шлях на US Open: скільки з них пройдуть у другий раунд

База від тренера Цуренко

Перед стартом турніру українські тенісистки Юлія Стародубцева та Леся Цуренко провели спільне тренування. Обидві вони проведуть свої стартові матчі вже в перший змагальний день.

Також з нашими спортсменками під час тренувальної сесії був присутній новий капітан жіночої збірної України з тенісу в Кубку Біллі Джин Кінг Ілля Марченко. Вони разом зробили спільне фото з тренерами тенісисток, серед яких був Микита Власов, який працює з Лесею Цуренко.

Він на корт у Нью-Йорку прийшов у футболці з принтом, який не потребує додаткових пояснень. На ній присутній дуже чіткий меседж:

"RUS-ні! PEACE-да".



Тренер Лесі Цуренко на US Open приїхав у крутій футболці / Фото з інстаграму Юлії Стародубцевої

Зазначимо, що Леся Цуренко в першому колі US Open зустрічатиметься з американкою Пейтон Стернз. Юлія Стародубцева ж буде змагатися з експершою ракеткою світу "нейтральною" Вікторією Азарєнка.