Анна Даниліна / Іріна Хромачова – Людмила Кіченок / Альона Остапенко 0:2 (6:7, 4:6)

Це був перший очний поєдинок між суперницями. Він тривав одну годину 47 хвилин та закінчився перемогою українсько-латвійської пари, пише 24 Канал.

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Перший сет розпочався одразу ж з брейку, який у свій актив записали Даниліна та Хромачова. Вони утримували перевагу до шостого гейму, в якому Кіченок та Остапенко змогли відіграти гандикап.

Надалі опонентки вигравали свої подачі, тож усе вирішувалося на тай-брейку. В ньому українсько-латвійський дует зіграв набагато переконливіше та здобув перемогу – 7:2.

У другій партії тенісистки також домінували під час своїх подач. Лише в сьомому геймі були брейк-поінти й аж з восьмої спроби Остапенко та Кіченок змогли зробити брейк, який став єдиним у сеті.

Дивіться відеоогляд матчу Даниліна / Хромачова – Кіченок Л. / Остапенко

Важливо. Ця перемога стала історичною для Людмили Кіченок. Вона перша українська тенісистка, яка дійшла до півфіналу в парному розряді на всіх турнірах серії Grand Slam.

Зазначимо, що у півфіналі суперницями українсько-латвійської пари стануть представниця Тайваню Чан Хао-Чін та "нейтральна" Вєроніка Кудєрмєтова. Матч відбудеться 4 вересня та розпочнеться не раніше 22:00.