Зібрали понад 300 тисяч доларів: на US Open-2023 відбувся матч на підтримку України

US Open приклав свою руку до благодійної справи. Організаторам змагань вдалося зібрати чималу суму.

Відкритий чемпіонат США з тенісу організував матч на підтримку України. Зіркові спортсмени взяли участь у івенті.

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Благе діло

Захід відбувся в Нью-Йорку на стадіоні на Стадіоні Луї Армстронга. Метою змагань було зібрати кошти для нашої держави. Чимало охочих іменитих тенісистів підтримали ініціативу організаторів US Open-2023. Зокрема, участь у благодійному матчі взяли перша ракетка світу Карлос Алькарас, Френсіс Тіафу, Дженніфер Брейді, Джессіка Пегула, Крістофер Юбенкс, Маттео Берреттіні, Джон Макінрой і Габріела Сабатіні.

Варто відзначити, що охочими допомогти українцям виявились не тільки дотичні до тенісу люди. Зокрема, залучені також були зірка НБА та лідер Маямі Джимм Батлер і співак Себастьян Ятра. Імпровізований фінал відбувся у парах. Розіграли його Еліна Світоліна, котра виступала у дуеті зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом, та американці Френсіс Тіафу з Дженніфер Брейді. Загалом організатори Відкритого чемпіонату США з тенісу зібрали 320 тисяч доларів на підтримку України.

Фінальні зустріч за участі Світоліної:

. Минулого року організатори US Open також реалізовували благодійний захід на підтримку України. Тоді вдалося зібрати 1,2 мільйона доларів. Участь у заході взяли: Рафаель Надаль, Іга Швьонтек, Коко Гауф, Джон Макінрой, Карлос Алькарас, Стефанос Ціціпа, а також були українські тенісисти Даяна Ястремська, Катаріна Завацька, Дар'я Снігур, а також колишні гравці Сергій Стаховський та Ольга Савчук.