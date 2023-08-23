Після початку війни населення України усвідомило, яку цінність має рідна символіка та звичаї. Адже лише за любов до синьо-жовтих кольорів вас можуть вбити або катувати. На жаль, так сталося ще в далекому 2014 році з воротарем із Краматорська Степаном Чубенко, якого "асвабадітєлі" вбили просто за те, що в нього на руці була стрічка в патріотичних кольорах.

До теми Окупантів, що вбили за синьо-жовту стрічку 16-річного Степана Чубенка, догнала "карма від своїх"

Кольори свободи

Як знаємо, це був далеко не перший та не останній трагічний випадок. Саме тому українці б'ються до останнього за своє, адже нам чужого не потрібно, але рідне ми не віддамо та не зрадимо.

Про це й нагадав Сергій Стаховський – експерша ракетка України, а нині український воїн, який захищає цінності нації зі зброєю в руках. Тенісист у своєму привітанні до українців згадав полеглих за свободу, для яких країна й, зокрема прапор, мали сакральне значення.

Кольори вільних і незламних, кольори хоробрих і відважних, кольори небайдужих і відданих. Честь та пошана всім вбитим та замордованим українцям, які навіть в найстрашніший момент у своєму житті не зрадили свій прапор. Помстимось за кожного,

– написав Стаховський.

До свого допису українець додав світлини зі своєї спортивної кар'єри, коли він грав за збірну України та нинішнього себе у військовій формі.



Для Сергія Стаховського український прапор завжди мав особливе значення / колаж 24 Каналу

Також Сергій додав фото Героя України Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі", який 9 років боронив країну, але, на жаль, після чергового бойового виходу повернувся на щиті.



Сергій Стаховський із "Да Вінчі" та його дівчиною Аліною Михайловою / інстаграм спортсмена

Редакція 24 Каналу приєднуться до привітань Сергія Стаховського та бажає всім назавжди запам'ятати, якою ціною нам дається можливість святкувати такі дні. Обов'язково переможемо. Слава Україні!