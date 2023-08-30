Змусила понервувати: Цуренко у 3 сетах здобула перемогу на старті US Open-2023 – відео

Леся Цуренко успішно розпочала свій шлях на US Open. Суперницею українки в першому матчі на турнірі була 10-та ракетка Франції – Ельза Жакемо.

Леся Цуренко (Україна) – Ельза Жакемо (Франції) 2:1 (7:5, 3:6, 6:1)

Українській тенісистці у першому колі американського "мейджора" мала протистояти Б'янка Андреєску, але канадка знялася з турніру. Замість чемпіонки US Open-2019 на корт зіграти з Лесею Цуренко вийшла Ельза Жакемо з Франції, яка подолала кваліфікацію, пише 24 Канал.

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Це була перша зустріч між тенісистками. Для Цуренко участь в основній сітці американського "мейджора" стала дев'ятим. У попередніх спробах їй тричі вдавалося проходити до наступного раунду.

Перший сет дуже складно давався українській тенісистці. Вона поступалася протягом нього з рахунком 0:3, потім також взяла 3 поспіль гейми, але далі було 3:5 і французька тенісистка мала 3 сетболи на своїй подачі. Але Леся у найвідповідальніший момент змогла зібратися та видати серію успішних розіграшів, що дозволило їй зробити камбек та перемогти з рахунком 7:5.

Після першого сету француженка взялала медичний тайм-аут. який пішов їй на користь. Протягом другої партії суперниці частіше віддавали свою подачу, ніж зберігали. З самого початку українка наздоганяла Жакемо, яка відірвалася на 2 гейми, але до середини сету їй це вдалося. Був рахунок 3:3, проте після цього Ельза двічі перемогла на своїй подачі та зробила брейк, у результаті – 3:6 для Лесі.

Третій сет уже був повністю домінуючим для українки. Леся підтвердила статус фаворитки поєдинку та впевнено закінчила його з рахунком 6:1.

Усього тенісистки провели на корті трішки більше двох годин. Цуренко не зробила жодного ейсу при 3 подвійних помилках, реалізувала 7 з 11 брейк-поінтів і виграла 9 із 14 геймів на своїй подачі.

Нагадаємо, що найкращим результатом Лесі Цуренко в Нью-Йорку є вихід до 1/4 фіналу у 2018 році, де вона поступилася майбутній чемпіонці. На тому турнірі тріумфувала Наомі Осака, у фіналі вона переграла Серену Вільямс.

. Наступною суперницею Лесі Цуренко стане "нейтральна" 20-та ракетка світу – Єкатерина Александрова. Матч відбудеться 31 серпня не раніше 18:00.

Зазначимо, що всі українки зіграли матчі першого кола. Далі пройшли Леся Цуренко та Еліна Світоліна. На жаль, Ангеліна Калініна, Катерина Байндль та Марта Костюк уже завершили свої виступи.

Дивіться відеоогляд матчу Цуренко – Жакемо