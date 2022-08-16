Скандал на турнірі в Цинциннаті

У мережі поширився ролик, як глядачку прогнали з трибун через український прапор. Журналіст Бен Ротенберг згодом повідомив деталі інциденту.

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Виявилося, що глядачку звати Лола, вона американка узбекистанського походження – прийшла на фінальний матч кваліфікації між двома росіянками: Анастасією Потаповою та Анною Калінскою.

Нагадаємо, що жіноча тенісна асоціація (WTA) та чоловіча (ATP) не запровадила жорстких санкцій щодо росіян та білорусів. Вони можуть виступати на турнірах у статусі нейтрального атлета, тобто без прапора та гімну своєї країни.

Лола сиділа на трибунах, огорнута в синьо-жовтий прапор, на голові у неї був традиційний український вінок. За словами журналіста, вболівальниця сиділа мовчки та не викрикувала жодних кричалок або гасел.

Відео моменту

Виявилося, що на вболівальницю поскаржилася судді одна з гравчинь. Морґан Ларі підійшла до Лоли й зробила зауваження щодо прапора, сказавши, що те, що вона робить, "негарно". А та відповіла на це фразою: "Негарно нападати на іншу країну".

Після цього до Лоли підійшов охоронець, який пригрозив викликати поліцію, якщо вона не покине трибуни. Глядачку вивели на парковку й дозволили повернутися лише після того, як вона залишила прапор у машині.