Яннік Сіннер – Карлос Алькарас 3:6 / 7:6 / 7:6 / 5:7 / 3:6

На US Open 2022 настала пора півфінальних матчів, пише 24 канал. До цієї стадії на чоловічому одиночному турнірі так і не дійшли головні фаворити.

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Ще в 1/8 фіналу росіянин Даніїл Мєдвєдєв поступився Ніку Кірьосу, а Рафа Надаль вилетів від Френсіса Тіафо. Таким чином, головним фаворитом US Open став іспанець Карлос Алькарас.

Четверта ракетка світу не без проблем, але пройшов в 1/4 фіналу італійця Янніка Сіннера. Матч затягнувся на п'ять сетів, але під час другого Карлос зміг повеселити публіку.

За рахунку 6:5 по геймах на подачі Сіннера іспанець ризикнув відбити м'яч ракеткою за спиною. Це викликало фурор на стадіоні. А коли Карлос ще і виграв цю подачу, глядачі збожеволіли від радості.

Шикарний фінт Алькараса:

Хто побореться за перемогу на US Open

У півфіналу Алькарас буде протистояти Френсісу Тіафо, який зумів залишити поза турніром Надаля. У паралельній парі Касперу Рууду буде протистояти гравець без країни Карен Хачанов.

Визначились півфінальні пари і в жіночому турнірі. Головна фаворитка турніру Іга Свьонтек зіграє проти Аріни Соболенко, а Онс Жабер з Тунісу поміряється силами із Каролін Гарсією.