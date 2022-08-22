Втрата для US Open: друга ракетка світу знявся з турніру Великого Шлему

На турнір у США не поїде німець Олександр Звєрєв. Один з найкращих тенісистів світу досі не залікував важку травму, яку отримав на Ролан Гаррос

Вже 29 серпня візьме старт останній турнір Великого Шлему у 2022 році. На US Open з'їдуться найкращі тенісисти світу у боротьбі за трофей.

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Правда, цей чемпіонат все ж пройде без одної зірки. Стало відомо, що на US Open не поїде Олександр Звєрєв. Другій ракетці світу не дозволить поїхати до США серйозна травма.

Її Олександр отримав на цьогорічному Ролан Гаррос. У півфіналі проти Рафаеля Надаля німець порвав зв'язки гомілкостопу. Через це він вже пропустив Вімблдон.

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Це дозволить взяти другий номер Рафаелю Надалю. Крім того, Звєрєв точно втратить позиції у рейтингу АТР, оскільки його обійде як мінімум іспанець, який торік не грав на US Open.

Хто такий Олександр Звєрєв

Олександра Звєрєва можна назвати одним з найкращих тенісистів сучасності, які не вигравали турніри Великого Шлему. Найкращий результат підкорився уродженцю Гамбурга у 2020 році.

Тоді на US Open Олександр програв у фіналі Домініку Тіму. А торік Звєрєв дійшов до півфіналу, де поступився Новаку Джоковичу. При цьому Звєрєв виграв останню олімпійську медаль у 2021 році. Також йому підкорювались два Підсумкових турніри АТР (2018 та 2021).