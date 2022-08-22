Уже 29 августа стартует последний турнир Большого Шлема в 2022 году. На US Open съедутся лучшие теннисисты мира в борьбе за трофей.

Читайте также Болельщик назвал российского теннисиста медведева лузером: видео словесной перепалки

Правда, этот чемпионат все-таки пройдет без одной звезды. Стало известно, что на US Open не поедет Александр Зверев. Вторая ракетка мира не позволит поехать в США серьезной травмой.

Ее Александр получил на Ролан Гаррос. В полуфинале против Рафаэля Надаля немец порвал связки голеностопа. Поэтому он уже пропустил Уимблдон.

К теме Теннисистка по беларуси примет участие в благотворительном ивенте ради Украины

Это позволит взять второй номер Рафаэля Надаля. Кроме того, Зверев точно потеряет позиции в рейтинге АТР, поскольку его обойдет как минимум испанец, в прошлом году не игравший на US Open.

Кто такой Александр Зверев

Александра Зверева можно назвать одним из лучших теннисистов современности, не выигрывавших турниры Большого Шлема. Лучший результат подчинился уроженцу Гамбурга в 2020 году.

Тогда на US Open Александр проиграл в финале Доминику Тиму. В прошлом году Зверев дошел до полуфинала, где уступил Новаку Джоковичу. При этом Зверев выиграл последнюю олимпийскую медаль в 2021 году. Также ему покорялись два Итоговых турнира АТР (2018 и 2021).