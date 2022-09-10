Визначилися фіналісти US Open: хто побореться за титул першої ракетки світу

Стали відомі фіналісти чоловічого розіграшу в одиночному розряді на US Open-2022. Титул між собою розіграють норвежець Каспер Рууд та іспанець Карлос Алькарас.

Хто зіграє у фіналі

Для обох тенісистів це буде перший фінал у кар'єрі на US Open. Рууд на шляху до 1/2 пройшов Маттео Берреттіні, а Алькарас у попередньому раунді здолав іншого італійця Янніка Зіннера, пише 24 канал.

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У півфіналі норвежець зіграв з росіянином Кареном Хачановим.

Рууд у чотирьох сетах здолав росіянина. Сьома ракетка світу за три години та три хвилини зробив 10 ейсів та одну подвійну помилку. Норвежець поступився лише у третьому сеті, здобувши перемогу в інших трьох партіях.

А іспанець зійшовся у протистоянні з американцем Франсісом Тіафо, що в 1/8 фіналу сенсаційно вибив з турніру Рафаеля Надаля. Ось тут вже був дійсно цікавий та напружений матч. Тенісисти провели на корті 4 години та 22 хвилини, дві партії закінчувалися на тайбрейку. У заключному сеті іспанець зробив три брейки, які вивели його у фінал.

Зазначимо, що у фіналі Алькарас та Рууд боротимуться не тільки за титул US Open, але й за звання нової першої ракетки світу.

Фінальний матч між Руудом та Алькарасом відбудеться 11 вересня. Початок гри – о 23:00 за київським часом.

Раніше визначилися фіналістки US Open у жіночому турнірі. За титул зіграють перша ракетка світу Іґа Швьонтек та фіналістка цьогорічного Вімблдону Онс Жабер.