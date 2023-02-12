Тероризм – не причина для відсторонення: Австралія підтримала повернення росіян на Олімпіаду

Міністерка спорту Австралії Аніка Веллс роз'яснила позицію країни щодо відсторонення росіян та білорусів від змагань. На даному етапі уряд не підтримує бойкот Олімпіади-2024 в Парижі.

Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч із міністрами спорту 35 країн світу. Він наголосив на неможливості допуску спортсменів з Росії та Білорусі, поки йде війна в Україні.

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Серед інших питань на зустрічі обговорювалася компанія за бойкот ОІ, якщо росіян та білорусів допустять до змагань. Такий крок посилив би тиск на МОК, який планує повернути спортсменів з держав-терористів до міжнародних змагань.

Австралія прийняла позицію МОК

Втім, не всі країни виявляють одностайність у цьому питанні. Міністерка спорту Австралії Аніка Веллс заявила, що вона підтримує допуск російських та білоруських атлетів до Олімпіади-2024 у нейтральному статусі.

Повага до прав людини та мирні відносини між націями складають основу міжнародного спорту,

– заявила чиновниця.

Веллс також повідомила, що уряд Австралії засуджує незаконне вторгнення в Україну, але щодо Олімпійських ігор займає позицію допуску російських і білоруських спортсменів до змагань під нейтральним прапором, як "нейтральних спортсменів".

Яким чином така позиція зупинить агресію Росії та її союзників, міністерка спорту не повідомила.

Хибна політика умиротворення агресора

Зазначимо, що така "беззуба" позиція лише провокує терориста на наступні злочині. Росія сприймає такі заяви, як слабкість демократичних країн, а отже можна і далі продовжувати вбивати мирних громадян, захоплювати чужі території та нехтувати міжнародним правом.

Деякі держави світу ніяк не можуть засвоїти уроки історії, коли агресорам дозволяли приймати участь у міжнародних змаганнях і навіть приймати Олімпійські ігри. Проведення Олімпіади-1936 у Берліні, ОІ-1980 у Москві та ЧС-2018 з футболу у Росії не зруйнували планів агресорів, а лише спонукали до нових військових злочинів.